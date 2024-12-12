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Ещенко оценил игру Соболева после перехода из «Спартака» в «Зенит»

Даниил Аршавский
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался об игре перешедшего из стана красно-белых форварда «Зенита» Александра Соболева.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 17 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

«Соболев сам принимает решения о том, куда ему идти и что делать. Мы можем только делиться своими доводами. Многим, кто переходил в «Зенит» из «Спартака», не пёрло. Тому же Бакаеву. Причины неудач? Много факторов. Конкуренция, психология, отношения», — цитирует Ещенко Metaratings.ru.

Соболев присоединился к «Зениту» в августе 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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