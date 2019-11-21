Кутепов тренировался в общей группе «Спартака»

«Спартак» проводит в Тушине тренировку перед воскресной игрой 17-го тура чемпионата России с «Уралом».

Футболисты, которые ездили в сборные, занимаются индивидуально в зале, кроме защитника Айртона и нападающего Эсекиэля Понсе, которые присоединились к команде раньше остальных.

Защитник Илья Кутепов работает в общей группе. (Елена Григорьевская)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр