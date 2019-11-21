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Кутепов тренировался в общей группе «Спартака»

14:40
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«Спартак» проводит в Тушине тренировку перед воскресной игрой 17-го тура чемпионата России с «Уралом».

Футболисты, которые ездили в сборные, занимаются индивидуально в зале, кроме защитника Айртона и нападающего Эсекиэля Понсе, которые присоединились к команде раньше остальных.

Защитник Илья Кутепов работает в общей группе. (Елена Григорьевская)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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