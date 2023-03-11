Кутепов приступит к тренировкам в общей группе в начале следующей недели

Как стало известно «СЭ», защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступит к тренировкам в общей группе в начале следующей недели.

Игрок пропустит матч 19-го тура чемпионата России против «Урала» из-за небольшого сотрясения, полученного в игре с «Краснодаром» (2:2) в 18-м туре.

В сезоне-2022/23 Кутепов принял участие в 12 матчах «Торпедо» во всех турнирах, 29-летний россиянин не отличился результативными действиями.