Курбан Бердыев: "Азмун - игрок для топ-клубов премьер-лиги"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что форвард Сердар Азмун является игроком для топ-клубов премьер-лиги. Зимой 2019-го иранец перешел из казанского клуба в "Зенит".

- "Зениту" нужно было навести порядок, а Сергей Семак это умеет, - сказал Бердыев в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - Я знаю его принципиальность в тактическом отношении к игре. К тому же, я знал, что "Зенит" усилится. Они взяли Азмуна. Сейчас ему нужен еще год в "Зените", чтобы окрепнуть. Он - игрок для топ-клубов премьер-лиги.

В текущем сезоне Азмун провел 32 матча в премьер-лиге, в которых забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Он стал чемпионом России в составе "Зенита".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр