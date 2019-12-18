Как уже сообщал «СЭ», ЦСКА продлил соглашение с полузащитником Константином Кучаевым. Новый контракт с 21-летним хавбеком будет действовать до 2023 года.

— Очень рад, что удалось продлить контракт с ЦСКА, — цитирует Кучаева Twitter москвичей. — Признателен клубу, что он верит в меня и предоставил возможность играть дальше за него. Поэтому постараюсь отплатить игрой на футбольном поле.

Кучаев перешел в армейский клуб в 2015 году. За основную команду дебютировал 2 апреля 2017-го, провел 65 матчей, в которых отметился одним забитым голом — в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.