Кучаев — о новом контракте с ЦСКА: «Признателен клубу, что он верит в меня»
16:06
Как уже сообщал «СЭ», ЦСКА продлил соглашение с полузащитником Константином Кучаевым. Новый контракт с 21-летним хавбеком будет действовать до 2023 года.
— Очень рад, что удалось продлить контракт с ЦСКА, — цитирует Кучаева Twitter москвичей. — Признателен клубу, что он верит в меня и предоставил возможность играть дальше за него. Поэтому постараюсь отплатить игрой на футбольном поле.
? Костя #Кучаев о новом контракте с #ЦСКА pic.twitter.com/4uQYNUuWcX— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 18, 2019
Кучаев перешел в армейский клуб в 2015 году. За основную команду дебютировал 2 апреля 2017-го, провел 65 матчей, в которых отметился одним забитым голом — в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
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