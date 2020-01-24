Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал информацию одного из Telegram-каналов о его трансфере из «Краснодара» из-за проблем с наркотиками.

— Мы вместе с агентом над этим посмеялись, — цитирует Игнатьева «Спорт Бизнес Online». — Я его вообще просил, чтобы он это не комментировал и никому не отвечал об этом. Ну зачем? Он объяснял: «Почему ты не хочешь себя защитить?» А зачем мне себя защищать? Мне все равно, кто там что пишет.

Мы посмеялись над этой новостью, потому что это неправда. У меня есть предположение, откуда эта информация.

— Откуда?

— Нет, я не хочу об этом вообще говорить. У меня есть догадки, оставлю их при себе. В нашем футболе так бывает, что кто-то специально расшатывает лодку.

— Была информация и о проблемах с дисциплиной и режимом, и что твоя последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев. Есть что ответить на это?

— Вообще не знаю, о чем речь. Ничего такого не было.

Образ? Все это сильно приукрашено. Всегда найдется тот, кто хочет тебя облить и это делается с конкретной целю. Но меня это не напрягает. Ну создают эту грязь вокруг меня, пусть так. Черный пиар — это тоже пиар. Я благодарен этим людям, молодцы. Обо мне все время говорят.

Да, у меня непростой характер. Но он и не трудный. У меня нормальный, боевой характер. Я отношусь ко всему с пониманием, у меня тоже есть чувства, как и у других.