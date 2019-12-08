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«Крылья Советов» — «Урал»: Погребняк сравнял счет

14:43
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк забил гол в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

После удара Эрика Бикфалви из-за штрафной Сергей Рыжиков с трудом справился с рикошетом, но все же смог отбить мяч. Первым на добивание успел Погребняк, который с близкого расстояния ударил под перекладину.

Крылья Советов — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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