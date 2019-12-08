Нападающий «Урала» Павел Погребняк забил гол в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

После удара Эрика Бикфалви из-за штрафной Сергей Рыжиков с трудом справился с рикошетом, но все же смог отбить мяч. Первым на добивание успел Погребняк, который с близкого расстояния ударил под перекладину.

? Павел Погребняк забивает свой первый гол в сезоне и 49-й мяч в чемпионатах страны.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/DmaYJXMrrZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019

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