«Крылья Советов» — «Урал»: Погребняк сравнял счет
14:43
Нападающий «Урала» Павел Погребняк забил гол в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
После удара Эрика Бикфалви из-за штрафной Сергей Рыжиков с трудом справился с рикошетом, но все же смог отбить мяч. Первым на добивание успел Погребняк, который с близкого расстояния ударил под перекладину.
? Павел Погребняк забивает свой первый гол в сезоне и 49-й мяч в чемпионатах страны.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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