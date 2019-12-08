«Крылья Советов» — «Урал»: Никита Чернов открыл счет в матче
14:21
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России против «Урала» — 1:0.
Антон Зиньковский сдела подачу со штрафного, а Чернов остался абсолютно непрекрытым. Защитник воспользовался этим шансом и точно пробил головой в угол ворот.
? Никита Чернов своим точным ударом прервал пятиматчевую безголевую серию @fckssamara— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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