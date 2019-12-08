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«Крылья Советов» — «Урал»: Никита Чернов открыл счет в матче

14:21
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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России против «Урала» — 1:0.

Антон Зиньковский сдела подачу со штрафного, а Чернов остался абсолютно непрекрытым. Защитник воспользовался этим шансом и точно пробил головой в угол ворот.

Крылья Советов — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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