19:21 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" - "Спартак": Зе Луиш реализовал пенальти

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"Спартак" вышел вперед в матче 29-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". Пенальти на 18-й минуте реализовал форвард Зе Луиш

 

Крылья Советов - Спартак

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Результаты опроса

369 чел.

Как закончится матч 29-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Спартак"?
36.0%
Победой "Крыльев"
20.9%
Ничьей
43.1%
Победой "Спартака"
3
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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