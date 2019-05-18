"Крылья Советов" - "Спартак": Зе Луиш реализовал пенальти

"Спартак" вышел вперед в матче 29-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". Пенальти на 18-й минуте реализовал форвард Зе Луиш.
⚽ Зе Луиш забил свой десятый гол в текущем чемпионате.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 18 мая 2019 г.
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