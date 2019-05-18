"Крылья Советов" - "Спартак": Яковлев и Гулиев сыграют с первых минут

"Крылья Советов" и "Спартак" объявили составы на матч 29-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет форвард самарцев Павел Яковлев и хавбек красно-белых Аяз Гулиев.

Состав "Крыльев": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.

Состав "Спартака": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернанду, Зе Луиш, Адриану.

"Крылья" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. "Спартак" с 46 баллами располагается 4-й строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр