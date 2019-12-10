«Крылья Советов» проведут два сбора в Турции и один в Испании

«Крылья Советов» сообщили, где пройдут тренировочные сборы в зимнюю паузу.

Самарцы 13 января проведут медосмотр в Москве. Два первых УТС пройдут в Турции — 15 по 26 января и с 29 января по 9 февраля. Заключительный сбор пройдет в Испании с 13 по 23 февраля.

«Крылья Советов» после 19-го тура РПЛ занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе 18 очков.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр