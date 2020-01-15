«Крылья Советов» прилетели в Турцию, сообщает Twitter клуба. Здесь команда проведет тренировочный сбор. Сегодня футболистам предстоит вечерняя тренировка.

«Крылья Советов» прибыли в Турцию! ??



Сегодня начнём первый сбор вечерней тренировкой. pic.twitter.com/5zYt9hMe2n — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 15, 2020

В рамках сбора самарцы проведут два контрольных матча — 21 января «Крылья» сыграют с юрмальским «Спартаком», 25 января — с клубом «Богемианс Прага 1905».