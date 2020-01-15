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«Крылья Советов» прибыли в Турцию

18:26
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«Крылья Советов» прилетели в Турцию, сообщает Twitter клуба. Здесь команда проведет тренировочный сбор. Сегодня футболистам предстоит вечерняя тренировка.

В рамках сбора самарцы проведут два контрольных матча — 21 января «Крылья» сыграют с юрмальским «Спартаком», 25 января — с клубом «Богемианс Прага 1905».

Дополнительная информация

https://twitter.com/fckssamara/status/1217466337523589121

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