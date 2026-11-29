«Крылья Советов» — «Динамо»: гол Баньяца отменили после видеопросмотра

Гол полузащитника «Крыльев Советов» Михайло Баньяца в ворота московского «Динамо» отменили после видеопросмотра в матче 16-го тура чемпионата России.

Встреча проходит в Самаре.

Главный арбитр Евгений Буланов после просмотра повторов не засчитал взятие ворот. Счет остался 0:0.