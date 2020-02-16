Крыховяк знает пять языков. А как у него с русским?

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал об успехах в изучении русского языка.

— В соцсетях популярно видео, в котором вы отвечаете на вопросы сразу на пяти языках. Как ваш русский?

— Лучше.

— Давайте перейдем на него.

— (Продолжает на русском) Можем говорить и по-русски, но я буду говорить не так хорошо, как на английском. Могу давать интервью на русском, но не смогу передать точно именно то, что хочу сказать. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.