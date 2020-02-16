РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Крыховяк знает пять языков. А как у него с русским?

14:10
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал об успехах в изучении русского языка.

— В соцсетях популярно видео, в котором вы отвечаете на вопросы сразу на пяти языках. Как ваш русский?

— Лучше.

— Давайте перейдем на него.

— (Продолжает на русском) Можем говорить и по-русски, но я буду говорить не так хорошо, как на английском. Могу давать интервью на русском, но не смогу передать точно именно то, что хочу сказать. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gzhegozh-kryhovyak-o-pogone-za-zenitom-semine-smolove-i-russkom-yazyke-1642813/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4959
Все опросы
Должен ли Юрий Семин продолжить работу в «Локомотиве»
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир