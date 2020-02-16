Крыховяк знает пять языков. А как у него с русским?
14:10
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал об успехах в изучении русского языка.
— В соцсетях популярно видео, в котором вы отвечаете на вопросы сразу на пяти языках. Как ваш русский?
— Лучше.
— Давайте перейдем на него.
— (Продолжает на русском) Можем говорить и по-русски, но я буду говорить не так хорошо, как на английском. Могу давать интервью на русском, но не смогу передать точно именно то, что хочу сказать. (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gzhegozh-kryhovyak-o-pogone-za-zenitom-semine-smolove-i-russkom-yazyke-1642813/
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