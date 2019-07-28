Кристиян Бистрович: "У ВАР есть недостатки, но на этот раз он помог ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился эмоциями после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России. Он положительно отозвался о работе ВАР, поскольку гол был забит с пенальти, назначенного после просмотра повтора судьями.

– Игра получилась агрессивной. Но это понятно – дерби. Мы немного устали и подсели в концовке. Но хорошо, что добились победы.

– Как оцените судейство?

– Сейчас важно то, что мы хорошо сыграли и победили.

– В туре только в одном матче используется ВАР. Не считаете, что это несправедливо?

– Есть, конечно, недостатки. Но сейчас ВАР нам помогал. В следующем матче может помочь сопернику. Думаю, это хорошая штука. (Юлия Яковлева, Елена Григорьевская)