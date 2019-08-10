23:39 10 августа | Футбол — РПЛ

"Краснодар" выиграл восемь из девяти домашних матчей с "Рубином"

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В матче пятого тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле обыграл "Рубин" – 1:0. Эта победа стала для "быков" восьмой домашней в противостоянии с казанцами. За восемь лет рубиновым лишь однажды удалось увезти из Краснодара одно очко, которое было добыто в последнем туре чемпионата-2017/18, благодаря голу Сердара Азмуна на последних минутах. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Краснодара" и "Рубина" в Краснодаре

Дата

Тренер "Краснодара"

Тренер "Рубина"

Счет

Голы

10.09.2011

Славолюб Муслин

Курбан Бердыев

3:1

Мовсисян, Амисулашвили, Жоаузинью – Натхо

23.07.2012

Славолюб Муслин

Курбан Бердыев

2:1

Мовсисян-2 – Натхо

29.09.2013

Олег Кононов

Курбан Бердыев

1:0

Перейра

09.11.2014

Олег Кононов

Ринат Билялетдинов

2:0

Петров, Лаборде

25.10.2015

Олег Кононов

Валерий Чалый

2:1

Ари-2 – Канунников

02.10.2016

Игорь Шалимов

Хавьер Грасия

1:0

Ари

13.05.2018

Мурад Мусаев

Курбан Бердыев

1:1

Мамаев – Азмун

26.05.2019

Мурад Мусаев

Курбан Бердыев

1:0

Классон

10.08.2019

Мурад Мусаев

Роман Шаронов

1:0

Игнатьев

Итого: +8=1-0, мячи 14-4.​

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