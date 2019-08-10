"Краснодар" выиграл восемь из девяти домашних матчей с "Рубином"

В матче пятого тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле обыграл "Рубин" – 1:0. Эта победа стала для "быков" восьмой домашней в противостоянии с казанцами. За восемь лет рубиновым лишь однажды удалось увезти из Краснодара одно очко, которое было добыто в последнем туре чемпионата-2017/18, благодаря голу Сердара Азмуна на последних минутах. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Краснодара" и "Рубина" в Краснодаре

Дата Тренер "Краснодара" Тренер "Рубина" Счет Голы 10.09.2011 Славолюб Муслин Курбан Бердыев 3:1 Мовсисян, Амисулашвили, Жоаузинью – Натхо 23.07.2012 Славолюб Муслин Курбан Бердыев 2:1 Мовсисян-2 – Натхо 29.09.2013 Олег Кононов Курбан Бердыев 1:0 Перейра 09.11.2014 Олег Кононов Ринат Билялетдинов 2:0 Петров, Лаборде 25.10.2015 Олег Кононов Валерий Чалый 2:1 Ари-2 – Канунников 02.10.2016 Игорь Шалимов Хавьер Грасия 1:0 Ари 13.05.2018 Мурад Мусаев Курбан Бердыев 1:1 Мамаев – Азмун 26.05.2019 Мурад Мусаев Курбан Бердыев 1:0 Классон 10.08.2019 Мурад Мусаев Роман Шаронов 1:0 Игнатьев

Итого: +8=1-0, мячи 14-4.​