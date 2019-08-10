"Краснодар" выиграл восемь из девяти домашних матчей с "Рубином"

В матче пятого тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле обыграл "Рубин" – 1:0. Эта победа стала для "быков" восьмой домашней в противостоянии с казанцами. За восемь лет рубиновым лишь однажды удалось увезти из Краснодара одно очко, которое было добыто в последнем туре чемпионата-2017/18, благодаря голу Сердара Азмуна на последних минутах. (Кирилл Бурдаков)
Матчи "Краснодара" и "Рубина" в Краснодаре
|
Дата
|
Тренер "Краснодара"
|
Тренер "Рубина"
|
Счет
|
Голы
|
10.09.2011
|
Славолюб Муслин
|
Курбан Бердыев
|
3:1
|
Мовсисян, Амисулашвили, Жоаузинью – Натхо
|
23.07.2012
|
Славолюб Муслин
|
Курбан Бердыев
|
2:1
|
Мовсисян-2 – Натхо
|
29.09.2013
|
Олег Кононов
|
Курбан Бердыев
|
1:0
|
Перейра
|
09.11.2014
|
Олег Кононов
|
Ринат Билялетдинов
|
2:0
|
Петров, Лаборде
|
25.10.2015
|
Олег Кононов
|
Валерий Чалый
|
2:1
|
Ари-2 – Канунников
|
02.10.2016
|
Игорь Шалимов
|
Хавьер Грасия
|
1:0
|
Ари
|
13.05.2018
|
Мурад Мусаев
|
Курбан Бердыев
|
1:1
|
Мамаев – Азмун
|
26.05.2019
|
Мурад Мусаев
|
Курбан Бердыев
|
1:0
|
Классон
|
10.08.2019
|
Мурад Мусаев
|
Роман Шаронов
|
1:0
|
Игнатьев
Итого: +8=1-0, мячи 14-4.