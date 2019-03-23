"Краснодар" поздравил Кононова с днем рождения

"Краснодар" в своем Твиттере поздравил с днем рождения своего бывшего главного тренера Олега Кононова. Сегодня ему исполнилось 53 года.

Поздравляем с днём рождения экс-наставника " горожан" Олега Кононова! 🎈🎊



53 года сегодня исполняется Олегу Георгиевичу!



Мы желаем ему счастья, здоровья и благополучия во всем! pic.twitter.com/w88p4JLoVU – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 23 марта 2019 г.

- Поздравляем с днем рождения экс-наставника " горожан" Олега Кононова, - говорится в сообщении. - 53 года сегодня исполняется Олегу Георгиевичу! Мы желаем ему счастья, здоровья и благополучия во всем!

Сейчас специалист возглавляет "Спартак", который также ранее поздравил его с днем рождения.

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