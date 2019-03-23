"Спартак" поздравил Кононова с 53-летием

"Спартак" поздравил главного тренера команды Олега Кононова с днем рождения. Сегодня, 23 марта ему исполняется 53 года.

– Сегодня исполняется 53 года главному тренеру красно-белых Олегу Кононову, который возглавляет нашу команду с ноября прошлого года. "Спартак" от всей души поздравляет Олега Георгиевича с днем рождения, желает ему здоровья, семейного счастья и больших побед с красно-белыми! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка после 20 туров.

Сегодня исполняется 53 года главному тренеру красно-белых Олегу Кононову, который возглавляет нашу команду с ноября прошлого года.@fcsm_official от всей души поздравляет Олега Георгиевича с днем рождения, желает ему здоровья, семейного счастья и больших побед с красно-белыми! pic.twitter.com/3JmslNGeWD – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 марта 2019 г.

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