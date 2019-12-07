Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров не согласен с решением судей назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России (1:1). Во втором тайме Василий Казарцев указал на «точку» после фола Ивана Облякова на Ари. Пострадавший не забил 11-метровый удар, но успел на добивание. По словам Быстрова, до фола мяч попал в руку Ари.

— Мяч отскакивает в бедро и руку. Касание руки в атаке — это фол, — сказал Быстров в эфире «Матч премьер». — Рука мяча касается, малое касание руки есть.