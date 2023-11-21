Красич: «Когда играл в «Ювентусе», мог бы вернуться в Россию. Шли предметные разговоры с «Зенитом»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли бы он вернуться в Россию в качестве игрока.

«Когда выступал за «Ювентус», была возможность вернуться в Россию. Шли предметные разговоры с «Зенитом». Но на тот момент у меня действовал контракт с «Ювентусом», я хотел остаться в Италии и доказать, что способен закрепиться на топ-уровне. Было бы трудно представить себя в футболе «Зенита», но я уважаю все российские клубы. Хотя в моем сердце есть только одна команда — ЦСКА», — сказал Красич «СЭ».

39-летний серб выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Провел за клуб 229 матчей, в которых сумел отличиться 32 голами и 34 результативными передачами.

Летом 2010 года за 15 миллионов Красич перешел в «Ювентус».