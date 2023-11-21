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Сегодня, 14:45

Красич: «Когда играл в «Ювентусе», мог бы вернуться в Россию. Шли предметные разговоры с «Зенитом»

Константин Белов
,
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Милош Красич
Милош Красич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли бы он вернуться в Россию в качестве игрока.

«Когда выступал за «Ювентус», была возможность вернуться в Россию. Шли предметные разговоры с «Зенитом». Но на тот момент у меня действовал контракт с «Ювентусом», я хотел остаться в Италии и доказать, что способен закрепиться на топ-уровне. Было бы трудно представить себя в футболе «Зенита», но я уважаю все российские клубы. Хотя в моем сердце есть только одна команда — ЦСКА», — сказал Красич «СЭ».

39-летний серб выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Провел за клуб 229 матчей, в которых сумел отличиться 32 голами и 34 результативными передачами.

Летом 2010 года за 15 миллионов Красич перешел в «Ювентус».

Милош Красич
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
26.11 19:00
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