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Контракт Семака с «Зенитом» может быть продлен в ближайшее время

17:18
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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По данным «СЭ», вопрос с заключением нового договора между клубом из Санкт-Петербурга и главным тренером Сергеем Семаком может быть закрыт в ближайшее время. Действующий контракт 43-летнего специалиста рассчитан до конца июня 2020 года.

Совет директоров сине-бело-голубыл уже одобрил продление трудовых отношений с Семаком — остается только окончательно согласовать условия соглашения. (Виталий Айрапетов)

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