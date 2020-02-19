Контракт Семака с «Зенитом» может быть продлен в ближайшее время

По данным «СЭ», вопрос с заключением нового договора между клубом из Санкт-Петербурга и главным тренером Сергеем Семаком может быть закрыт в ближайшее время. Действующий контракт 43-летнего специалиста рассчитан до конца июня 2020 года.

Совет директоров сине-бело-голубыл уже одобрил продление трудовых отношений с Семаком — остается только окончательно согласовать условия соглашения. (Виталий Айрапетов)