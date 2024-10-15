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Лепехин — о задержках зарплат в «Химках»: «У нас в России это дело привычное»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о задержках зарплат в «Химках».

14 октября сообщалось, что в подмосковном клубе в течение нескольких месяцев задерживают выплату зарплат и премиальных игрокам команды.

«Я давно варюсь в российском футболе, и меня такие новости вообще не удивляют (смеется). В какой-то период казалось, что мы от этого ушли, но это оказалось фикцией. Каждый год есть команды, в которых не платят, задерживают зарплаты. Для нашей страны это не что-то из ряда вон выходящее. Не то что это традиция, но это происходит. У нас в России это дело привычное. Вне РПЛ это вообще сплошь и рядом. Так что ситуация абсолютно не удивляет», — приводит слова Лепехина Legalbet.

«Химки» занимают 13-е место в таблице чемпионата России, набрав 8 очков в 11 матчах.

Источник: Legalbet
Константин Лепехин
РПЛ
ФК Химки
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