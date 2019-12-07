Константин Кучаев: «ЦСКА был ближе к победе, чем «Краснодар»»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после ничьей с «Краснодаром» (1:1) заявил, что его команда имела больше шансов на победу, однако это не удалось, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он высказал свое отношение к ВАР, подчеркнув, что система очень сильно затягивает время.

— Я не очень люблю ВАР и я не голосую за него, — признался Кучаев. — Потому что, каким бы он правильным не был, он затягивает время, и ты успеваешь остыть, тебе приходится заново входить в игру, приходить в тонус. Для меня такие затяжки были точно не в пользу.

— Справедлив ли результат матча?

— Игра была тяжелой, практически всю игру была борьба. Игру могли решить микромоменты, которые в итоге смотрелись ВАРом и не были приняты в нашу пользу, но на мой взгляд, мы были немного ближе к победе.

— Второй эпизод с использованием ВАР — падение в штрафной Ари. На ваш взгляд, что произошло в этом эпизоде?

— Там не было пенальти, и это рассудили как фол, потому что Ваня разогнался и с разбега ударился в Ари, но, на мой взгляд, он принял мяч далеко и никак до него не доставал. Это такой стык, который ни к чему бы ни привел, и потому это не пенальти.

— Как оцените выступление команды в первой части сезона?

— Нам хочется побеждать в каждой игре, поэтому мы все равно недовольны результатом. В некоторых играх мы бездарно теряли очки, но могли сыграть лучше. Сейчас у нас осталась одна игра, мы пока не уходим. Но перед паузой сезон мы могли бы закончить и лучше.

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