Кононов рассказал, что Джикия играл с микротравмой в матче против "Крыльев"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 29-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (2:1) заявил, что защитник красно-белых Георгий Джикия играл с микротравмой в этой встрече.

Георгий играл с микротравмой, которую получил в прошлом матче, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака". - Фернанду и Адриану? Доволен их отношением к делу, как и всеми остальными. А карточки - это часть футбольной жизни. У нас есть игроки, которые смогут заменить дисквалифицированных.

Футболисты "Спартака", арендованные "Крыльями"? Да, мы следим за ними. А о будущем поговорим после последнего тура.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. Заключительный матч красно-белые проведут против "Оренбурга" на выезде.

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