РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Комментаторы «Матч ТВ» извинились за шутку про Тедеско в своем шоу

22:50
Теги:

Представители YouTube-канала «Коммент.Шоу» в Instagram извинились перед главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее стало известно, что «Спартак» посчитал оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского в адрес Тедеско. Также в шоу принимали участие Константин Генич, Нобель Арустамян и Роман Гутцайт.

«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске «Коммент.Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», — говорится в сообщении.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир