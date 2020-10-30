Комментаторы «Матч ТВ» извинились за шутку про Тедеско в своем шоу
Представители YouTube-канала «Коммент.Шоу» в Instagram извинились перед главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
Ранее стало известно, что «Спартак» посчитал оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского в адрес Тедеско. Также в шоу принимали участие Константин Генич, Нобель Арустамян и Роман Гутцайт.
«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске «Коммент.Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», — говорится в сообщении.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.