Комличенко забил в двусторонке за «Динамо»
19:07
Новичок «Динамо» Николай Комличенко отличился в двустороннем матче. Он забил один из голов команды «красных», а также попал в штангу. Еще один мяч за «красных» забил Владимир Рыков. У «белых» отличились Жоаузинью и Дмитрий Скопинцев.
Комличенко перешел в «Динамо» из «Млады Болеслав» этой зимой. По данным «СЭ» стоимость составила 3,4 миллиона евро.
?Комличенко уже забивает? В двухсторонке, традиционно венчающей вечернюю тренировку, на счету Николая один из мячей красных и попадание в штангу? Матч же завершился со счётом 2:2: у белых отличились Жо и Скопинцев, у красных боковыми ножницами забил Рыков #ВТБтренировочныйсбор pic.twitter.com/14apF1YrmV— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 26, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...