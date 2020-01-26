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Комличенко провел первую тренировку в составе «Динамо»

12:43
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Новичок «Динамо» Николай Комличенко прибыл в расположение команды на тренировочный сбор в Турции. Российский футболист провел первую тренировку в составе бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба.

В субботу «Динамо» объявило о подписании 24-летнего Комличенко. Нападающий перешел из «Млады Болеслав». Срок контракта Николая с москвичами — 4,5 года.

Полностью интервью с агентом Комличенко читайте — здесь

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