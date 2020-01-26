Комличенко провел первую тренировку в составе «Динамо»
12:43
Новичок «Динамо» Николай Комличенко прибыл в расположение команды на тренировочный сбор в Турции. Российский футболист провел первую тренировку в составе бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба.
В субботу «Динамо» объявило о подписании 24-летнего Комличенко. Нападающий перешел из «Млады Болеслав». Срок контракта Николая с москвичами — 4,5 года.
?? Утренняя тренировка воскресенья стала первой для Николая Комличенко в московском #Динамо? Она была посвящена прохождению 1??1?? станций от Пепе, большинство из которых опять были связаны с мячом?? #ВТБтренировочныесборы pic.twitter.com/uj9e7lKZuv— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 26, 2020
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