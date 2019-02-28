Комиссия РФПЛ не приняла газон стадиона "Динамо"

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей провела обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля стадиона "Динамо" и вынесла решение по предстоящему матчу 19-го тура против "Спартака".

Комиссия установила, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии и травмоопасен. "Динамо" будет самостоятельно определять место проведения матча с красно-белыми, который состоится 10 марта.

Ниже перечислены недочеты, которые выявила комиссия:

– Несмотря на то, что подогрев был включен “20” января 2019 г. и проведен посев семян газонных трав на всей площади газона, травяной покров полностью не сформирован (составляет 65-70%), всходы наблюдаются не на всей поверхности поля;

– Диагностирована высокая влажность;

– Корневая система не сформирована;

– Прочность дернины на разрыв не соответствует минимальным показателям, при норме 25

N/m максимальные показатели от 16 до 22 N/m;

– Футбольное поле не стабилизировано (отсутствует прошивка);

– При минимальной норме 75-80 Gm (Гравити) плотность газона составляет 62-64 Gm.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей весны, календарь и результаты игр