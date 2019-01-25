10:48 | Футбол — РПЛ

Комбаров не сыграет с "Зенитом", Адриану - под вопросом

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Защитник "Спартака"  Дмитрий Комбаров пропустит матч с "Зенитом" в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", информирует пресс-служба клуба. Также под вопросом участие в матче Луиза Адриану.

Ранее сообщалось, что Комбаров пропустил занятие в четверг в целях профилактики из-за мышечного перенапряжения. В пятницу игрок проводит тренировку в зале.

Также сообщается, что полузащитник  Роман Зобнин тренируется в общей группе, Напомним, что 24-летний хавбек не играл в первом матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Ростова" (2:1) и был временно переведен на индивидуальный режим подготовки.

Зенит - Спартак

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