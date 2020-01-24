Команды Дзюбы и Александра Медведева устроили пенальти-челлендж
19:13
Игроки «Зенита» на зимних сборах устроили «пенальти-челлендж». Две команды пробивали друг другу серии 11-метровых ударов. Ворота одной команды защищал Андрей Лунев, 11-метровые удары били Олег Шатов, Артем Дзюба и Александр Кокорин. Во второй команде пенальти отражал Александр Васютин, а пробивали Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун и гендиректор клуба Александр Медведев.
Команда Медведева победила со счетом 11:8, проигравшим пришлось толкать мячи головами в ворота, стоя на четвереньках.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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