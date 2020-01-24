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Команды Дзюбы и Александра Медведева устроили пенальти-челлендж

19:13
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
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Игроки «Зенита» на зимних сборах устроили «пенальти-челлендж». Две команды пробивали друг другу серии 11-метровых ударов. Ворота одной команды защищал Андрей Лунев, 11-метровые удары били Олег Шатов, Артем Дзюба и Александр Кокорин. Во второй команде пенальти отражал Александр Васютин, а пробивали Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун и гендиректор клуба Александр Медведев.

Команда Медведева победила со счетом 11:8, проигравшим пришлось толкать мячи головами в ворота, стоя на четвереньках.

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