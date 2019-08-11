Кокорины и Мамаев получат положительную характеристику от ИК №4

Начальник колонии №4 Сергей Плясов сообщил "СЭ", что исправительное учреждение предоставит положительную характеристику на заключенных Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева.

2 августа, в Алексеевский районный суд поступили ходатайства адвоката об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания братьев Кокориных и Мамаева. О дате, времени и месте судебного заседания осужденные будут извещены в соответствии с требованиями части 2 статьи 399 УПК РФ (не позднее 14 суток до дня судебного заседания).

– Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.(Александр Рогулев)

Жизнь Кокорина и Мамаева в тюрьме. Достоевский, футбол, сигареты