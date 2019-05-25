Кокорину в СИЗО разрешили ходить в спортзал пять раз в неделю

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что после вынесения приговора ее клиент стал пять раз в неделю посещать спортзал и соблюдать режим питания, сообщает "РИА Новости".

– Нога у Саши болит, но после того, как состоялся приговор, сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел.

Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Даже просит родителей, чтобы они ему много не присылали еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать. Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется, – цитирует Стукалову "РИА Новости".

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, к 1 году и 5 месяцам – Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Именно такие сроки запросило гособвинение. Подсудимые были признаны виновными в побоях и хулиганстве в деле о двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

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