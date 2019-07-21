Кокорин в восторге от футбольного поля в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отметили, что очень рады футбольному полю в колонии, где они отбывают наказание. По их словам, это сравни чуду.

- Вышли на таких эмоциях на поле, что остановиться не могли, - отметил Мамаев в интервью для программы "Вести недели". – Играли полтора часа вообще без остановки.

- Огромное чудо, что здесь есть поле. Оно не во всех колониях бывает. Я был в восторге. Понятно, что стадион не огромного масштаба. Но поле такого качества и спортивный городок… - добавил Кокорин.