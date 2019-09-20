Кокорин прошел медобследование в Санкт-Петербурге

Как ранее сообщал «СЭ», в четверг, 19 сентября, нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в Санкт-Петербург, где прошел медосмотр в международном медицинском центре «СОГАЗ». Об этом информирует официальный сайт сине-бело голубых.

28-летний Кокорин прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ.

В ближайшее время российский футболист начнет тренироваться по индивидуальной программе.

Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.