Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Ранее начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз рассказал, что сейчас ФСИН ждет документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отправлены в колонию одного из регионов, находящихся недалеко от Москвы. Мороз добавил, что колония будет определена после получения документов, также, по его словам, пока нельзя сказать, будут ли футболисты отбывать наказание в одном месте.

По словам Мельникова, члены ОНК посетили СИЗО "Бутырка".

– Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом, – цитирует "РИА Новости" Мельникова.

​Он отметил, что просьба не противоречит закону и по сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии.