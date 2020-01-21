20 марта состоится матч 23-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ростов». В этом матче друг против друга могут сыграть форвард «Сочи» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев.

28-летний Кокорин ранее был арендован у «Зенита» до конца сезона. 31-летний Мамаев стал игроком «Ростова» после ухода из «Краснодара». Футболисты отбыли тюремный срок. Они были осуждены по статьям «Побои» и «Хулиганство». После выхода на свободу в официальных матчах они пока не играли.