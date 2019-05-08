Кокорин и Мамаев приняли приговор суда молча

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев молча приняли приговор на заседании Пресненского суда Москвы по делу об участии в двух драках в центре столицы в октябре 2018-го.

Футболисты слушали оглашение приговора с каменным лицом и не смотрели в сторону своих родных.

Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к заключении в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. (Александр Рогулев)