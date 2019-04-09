Кокорин и Мамаев пообщались перед судебным заседанием. Видео

Форварда "Зенита" Александра Кокорина и экс-полузащитника "Краснодара"Павла Мамаева, ранее доставленные в здание Пресненского суда, перед самим заседанием о чем-то пообщались. Футболисты были в преподнятом настроении и улабались. Вместе с ними были Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

Напомним, сегодня начинается полноценное судебное разбирательство этого дела. 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты снова опротестовали это решение.

Футболисты были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста нескольк раз продлевали. Все апелляции были отклонены.

#КокоринМамаев Кокорин и Мамаев пообщались перед судебным заседанием pic.twitter.com/mmuwTQH54a – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 9 апреля 2019 г.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!