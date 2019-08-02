Кокорин и Мамаев подали на УДО

Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Мамаева, Кокорина и Кирилла Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на представителя Алексеевского районного суда Белгородской области. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

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