Кокорин и Мамаев освобождены по УДО. Пресс-релиз суда

В пятницу Белгородский областной суд удовлетворил ходатайства Кирилла Кокорина, Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Приводим пресс-релиз суда полностью:

Сегодня, 6 сентября 2019 года, Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайства адвоката в интересах осужденных Кокорина Кирилла Кирилловича, Кокорина Александра Александровича и Мамаева Павла Константиновича об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.



По результатам рассмотрения судом приняты решения об удовлетворении ходатайств и освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно.



Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Белгородский областной суд в течение 10 дней.

Отметим, что прокуратура не будет обжаловать решение об освобождении Кокорина и Мамаева по УДО, футболисты выйдет на свободу 17 сентября.