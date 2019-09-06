РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО. Пресс-релиз суда

11:13
Теги:

В пятницу Белгородский областной суд удовлетворил ходатайства Кирилла Кокорина, Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Приводим пресс-релиз суда полностью:

Сегодня, 6 сентября 2019 года, Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайства адвоката в интересах осужденных Кокорина Кирилла Кирилловича, Кокорина Александра Александровича и Мамаева Павла Константиновича об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

По результатам рассмотрения судом приняты решения об удовлетворении ходатайств и освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно.

Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Белгородский областной суд в течение 10 дней.

Отметим, что прокуратура не будет обжаловать решение об освобождении Кокорина и Мамаева по УДО, футболисты выйдет на свободу 17 сентября.

Дополнительная информация

http://oblsud.blg.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1819

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




Прямой эфир
Прямой эфир