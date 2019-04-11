Кокорин и Мамаев эвакуированы из здания суда после объявления о минировании

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, вместе с братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и футбольным тренером Александром Протасовицким были доставлены из зала Пресненского суда после объявления о минировании в Москве в автозак.

В момент сообщения об эвакуации подсудимые в это время находились в зале, в слушаниях незадолго до этого объявили перерыв. До него показания давал избитый водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

"Подозрение на взрывное устройство!" В суде по делу Мамаева и Кокорина объявлена эвакуация. Live!