Кокорин и Мамаев частично признали вину

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев частично признали вину. Футболисты ранее были доставлены в здание Пресненского суда, где сегодня проходит полноценное судебное разбирательство этого дела.

По этому делу проходят Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, также частично признавшие вину.

Александр Кокорин не признал обвинение по статье "Хулиганство" и "Побои" в отношения Виталия Соловчука. Также он отрицает предварительный сговор.

Мамаев не признает обвинение в предварительном сговоре и отмечает, что он не имеет отношения к Денису Паку. Также он не признал побои в отношении Сергея Гайсина.

- Предварительный сговор не признаю. Побои Соловчуку признаю, Паку - не признаю, Гайсину - не признаю, - отметил Мамаев.

Напомним, футболисты были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста нескольк раз продлевали. Все апелляции были отклонены.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!