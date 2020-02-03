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Когда Васин вернется на поле? Объясняет сам футболист

17:28
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Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью клубному телевидению отметил, что его разовое появление в общей группе на тренировке в Испании пока еще ничего не означает.

— Я пока занимаюсь по индивидуальной программе, — сказал футболист. — Да, я занимался в общей группе, но это была его бесконтактная часть.

31-летний защитник в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

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