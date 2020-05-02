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Когда «Тамбов» погасит долги перед игроками? Отвечает спортивный директор

13:17
Игроки «Тамбова». Фото ФК «Тамбов»
Игроки «Тамбова». Фото ФК «Тамбов»
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» решение палаты по разрешению споров РФС, которая запретила клубу регистрацию новых футболистов. Причиной решения стала задолженность перед защитниками Евгением Гарбузом, Сергеем Косицыным и Евгением Шляковым, а также полузащитником Даниилом Кленкиным.

— Да, у нас есть определенные задолженности, — сообщил Худяков. — За несколько недель мы их погасим, и все будет нормально. Речь о небольшой сумме — от полумиллиона до миллиона рублей. (Евгений Белоусов)

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

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