Когда «Тамбов» погасит долги перед игроками? Отвечает спортивный директор

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» решение палаты по разрешению споров РФС, которая запретила клубу регистрацию новых футболистов. Причиной решения стала задолженность перед защитниками Евгением Гарбузом, Сергеем Косицыным и Евгением Шляковым, а также полузащитником Даниилом Кленкиным.

— Да, у нас есть определенные задолженности, — сообщил Худяков. — За несколько недель мы их погасим, и все будет нормально. Речь о небольшой сумме — от полумиллиона до миллиона рублей. (Евгений Белоусов)

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков