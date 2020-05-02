РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров РФС запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В сообщении указано, что причиной такого решения стала задолженность перед защитником Сергеем Косицыным. Клуб обязали выплатить задолженность по премиям за выход в РПЛ перед игроком, а также проценты за задержку выплаты.

В качестве обеспечительной меры клубу запретили регистрировать новых игроков. В случае выполнения всех требований эта мера может быть снята.

Также «Тамбов» обязали выплатить долги по зарплатам, и премиям перед полузащитником Даниилом Кленкиным, а также проценты за задержку в выплатах. Для снятия запрета на регистрацию игроков клубу необходимо рассчитаться и с ним.

Кроме того, «Тамбов» оштрафовали за в связи с неисполнением мирового соглашения с защитником Евгением Шляковым и обязали оплатить расходы на представителя защитнику Евгению Гарбузу.