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«Когда столько лет проводишь в России, хочется попробовать что-то новенькое». Крыховяк понимает, почему Смолов уехал в «Сельту»

13:50
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Федора Смолова в «Сельту».

— Немногие российские футболисты решаются рискнуть и уехать из комфортных условий РПЛ. Почему?

— Честно говоря, был удивлен, когда узнал, что Федор уезжает в Европу. Но, с другой стороны, когда ты столько лет проводишь в России, хочется попробовать что-то новенькое. Получить новый опыт. Поиграть против лучших команд мира, как «Барселона» или «Реал», увидеть невероятную атмосферу «Севильи». Просто волшебно. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gzhegozh-kryhovyak-o-pogone-za-zenitom-semine-smolove-i-russkom-yazyke-1642813/

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