«Когда столько лет проводишь в России, хочется попробовать что-то новенькое». Крыховяк понимает, почему Смолов уехал в «Сельту»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Федора Смолова в «Сельту».

— Немногие российские футболисты решаются рискнуть и уехать из комфортных условий РПЛ. Почему?

— Честно говоря, был удивлен, когда узнал, что Федор уезжает в Европу. Но, с другой стороны, когда ты столько лет проводишь в России, хочется попробовать что-то новенькое. Получить новый опыт. Поиграть против лучших команд мира, как «Барселона» или «Реал», увидеть невероятную атмосферу «Севильи». Просто волшебно. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.