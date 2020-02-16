«Когда столько лет проводишь в России, хочется попробовать что-то новенькое». Крыховяк понимает, почему Смолов уехал в «Сельту»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Федора Смолова в «Сельту».
— Немногие российские футболисты решаются рискнуть и уехать из комфортных условий РПЛ. Почему?
— Честно говоря, был удивлен, когда узнал, что Федор уезжает в Европу. Но, с другой стороны, когда ты столько лет проводишь в России, хочется попробовать что-то новенькое. Получить новый опыт. Поиграть против лучших команд мира, как «Барселона» или «Реал», увидеть невероятную атмосферу «Севильи». Просто волшебно. (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gzhegozh-kryhovyak-o-pogone-za-zenitom-semine-smolove-i-russkom-yazyke-1642813/