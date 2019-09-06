Когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО

В исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области прошло выездное заседание Алексеевского районного суда по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Игроки, а также брат Кокорина Кирилл 2 августа подали ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

В ИК-4 Алексеевки Мамаев и братья Кокорины были этапированы в начале июля из Москвы после отклонения апелляции на приговор по делу о драках в центре столицы. Ранее на осужденных футболистов были составлены положительные характеристики от ФСИН и руководства колонии.

Выйти на свободу Мамаев и братья Кокорины должны через 10 дней после вступления решения в силу. Таким образом, освобождены они будут 17 сентября.

Во время слушания дела братья Кокорины, Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий содержались в московском СИЗО-2 «Бутырка». При этом Протасовицкий после вступления приговора в силу не был отправлен в одну колонию со своими друзьями — его этапировали в Брянскую область.

Братья Александр и Кирилл Кокорины решением Пресненского районного суда Москвы от 8 мая были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и Протасовицкий — на 1 год и 5 месяцев. Все они осуждены по статьям о побоях и хулиганстве после участия в двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Если ходатайства об УДО не были бы удовлетворены, Мамаев (как и Протасовицкий) должен был пробыть в заключении до 6 ноября, а братья Кокорины — до 7 декабря.

Вся хроника дела Кокориных, Мамаева и Протасовицкого — в нашем большом материале.