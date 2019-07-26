Кирилл Панченко: "К дерби со "Спартаком" подойдем в боевом настроении"

Полузащитник "Динамо" Кирилл Панченко – о матче с "Уралом" (2:0) в третьем туре чемпионата России. Футболист был признан лучшим игроком матча. Он сказал, что команда в боевом настроении подойдет к следующему матчу со "Спартаком".

- Индивидуальные награды - это всегда приятно, но сегодня эти три очка - это импульс, большой подарок, - сказал Панченко в эфире телеканала "Матч премьер". - в хорошем настроении готовимся к дерби. Отдали все силы и заслуженно победили. Старались забыть поражение от "Рубина", оно было очень болезненное, но у нас хороший коллектив все ребята друг за друга. Мы вышли с большим желанием победить. Гол? Рамиль (Шейдаев) здорово протащил мяч, рикошетик помог, и мне оставалось попасть в дальний угол, что я и сделал. Честно говоря, я больше переживаю за другой момент, который я не забил. Подойдем к дерби в боевом настроении. После победы легче настраиваться.

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