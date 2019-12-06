Кирилл Новиков: «Продолжу ли я работать, решится на следующей неделе»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после поражения в матче 19-го тура премьер-лиги против «Зенита» (0:3) заявил, что на следующей неделе решится вопрос о том, продолжит ли он работу с командой.

— Почему Рауш часто смещался в центр?

— У «Зенита» слабые зоны в полуфлангах, мы хотели, чтобы фланговые защитники более активно включались в атаку, создавали преимущество в одного игрока в этих зонах.

— Как оправиться от такого поражения?

— «Ростов» здесь шесть получил. И ничего — не расстроился, движется дальше. Да, результат неприятный, но не бывает, чтобы без поражений был сезон. Нам надо сделать выводы.

— Есть ли у вас понимание по позициям, которые требуют усиления?

— Сначала должен решиться вопрос, продолжу ли я работать. Это на следующей неделе станет известно. (Гоша Чернов)

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