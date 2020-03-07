Кирилл Новиков: «Голы Комличенко говорят о его мастерстве»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России оценил игру нападающего Николая Комличенко. Форвард сборной России забил единственный гол в этой встрече, мяч стал для него первым в составе бело-голубых.

— Комличенко сегодня в отличие от матча со «Спартаком» вышел в основе.

— Нам нужен был большой нападающий, который может продавить оборону соперника. Комличенко в полной мере обладает этим и другими необходимыми качествами. Два гола говорят о его высоком мастерстве. Что касается «Спартака», то тогда это было мое решение. Хотя забей Николай в тех двух моментах, и тогда был бы героем.

— Рауш сегодня очень много смещался в центр. Это была установка?

— Знаете, мы всегда приветствуем импровизацию в атаке, особенно когда соперник обороняется большими силами. Рауш хорошо открывался, находил пространство между линиями. Доволен его игрой и вижу Константина только в группе атаки, на позиции хавбека. Для игры в обороне ему недостает определенных качеств.

— А как оцените игру Скопинцева, который был не так ярок в атаке?

— «Тамбов» играет по схеме 5-4-1, фланги забиты двумя игроками, очень тяжело подойти к воротам. То, что Скопинцев был не так активен — заслуга соперника. Ну и, пожалуй, мы не так быстро, как хотелось бы, доставляли ему мяч. До Паршивлюка получалось доводить его быстрее, поэтому Сергей был активнее. (Дмитрий Гирин)